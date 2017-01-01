Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В мэрии Одессы проходят обыски - СМИ

Комментариев: 0
Сразу в трех департаментах горсовета правоохранители изымают документы. Предварительно - проверяют законность погашения долгов коммунального предприятия за счет городского бюджета.
Одесский горсовет
Одесский горсовет
iPress.ua

В нескольких департаментах одесского горсовета в пятницу, 22 ноября, проходят обыски, которые совместно проводят СБУ, ГБР и ГПУ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Думская.

Читай также: СБУ разоблачила коррупционную схему в горсовете Харькова

Отмечается, что следственные действия проводят в здании мэрии на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов на Жуковского.

Следователи изымают документы в департаменте финансов, юридическом департаменте и департаменте по организации работы горсовета.

Читай также: В Черкассах торговали контрафактным элитным алкоголем

По предварительной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП Теплоснабжение города Одесса. Правоохранители будут проверять погашение за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком Надра.

Ранее сообщалось, что в полицейском главке Полтавской области прошли обыски. Правоохранителей подозревают в краже топлива.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: СБУ, Одесса, обыск, ГПУ, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь