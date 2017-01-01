В мэрии Одессы проходят обыски - СМИ

Сразу в трех департаментах горсовета правоохранители изымают документы. Предварительно - проверяют законность погашения долгов коммунального предприятия за счет городского бюджета.

В нескольких департаментах одесского горсовета в пятницу, 22 ноября, проходят обыски, которые совместно проводят СБУ, ГБР и ГПУ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Думская.

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Отмечается, что следственные действия проводят в здании мэрии на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов на Жуковского.

Следователи изымают документы в департаменте финансов, юридическом департаменте и департаменте по организации работы горсовета.

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По предварительной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП Теплоснабжение города Одесса. Правоохранители будут проверять погашение за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком Надра.

Ранее сообщалось, что в полицейском главке Полтавской области прошли обыски. Правоохранителей подозревают в краже топлива.

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