Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ткаченко является основным кандидатом в мэры Киева от СН - Корниенко

Комментариев: 0
Корниенко считает, что у Ткаченко есть комплексное видение развития столицы.
Ткаченко рассматривается как один из основных кандидатов на пост мэра столицы
Ткаченко рассматривается как один из основных кандидатов на пост мэра столицы
tsn.ua

Читай также: Дело нардепа Иванисова: жертва рассказала детали изнасилования

Политическая фракция "Слуга народа" рассматривает народного депутата Украины Александра Ткаченко как одного из основных кандидатов на пост мэра Киева.

Об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, станет ли Ткаченко выдвиженцем в мэры столицы от фракции "Слуга народа", Корниенко ответил:

Читай также: "Слуга народа" Холодов: Имение на Кипре и табачный бизнес его семьи

"Как решит партия. Есть разные люди, у которых есть видение развития столицы. У Александра - комплексное, и он не стесняется им делиться. Логично, что он рассматривается как один из основных кандидатов".

Напомним, 7 ноября СМИ сообщали, что депутат Ткаченко живет в незаконном доме на Трухановом острове минимум три года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: мэр, Ткаченко, Слуга народа, Кличко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь