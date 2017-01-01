Ткаченко является основным кандидатом в мэры Киева от СН - Корниенко

Корниенко считает, что у Ткаченко есть комплексное видение развития столицы.

Ткаченко рассматривается как один из основных кандидатов на пост мэра столицы tsn.ua

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Политическая фракция "Слуга народа" рассматривает народного депутата Украины Александра Ткаченко как одного из основных кандидатов на пост мэра Киева.

Об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, станет ли Ткаченко выдвиженцем в мэры столицы от фракции "Слуга народа", Корниенко ответил:

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"Как решит партия. Есть разные люди, у которых есть видение развития столицы. У Александра - комплексное, и он не стесняется им делиться. Логично, что он рассматривается как один из основных кандидатов".

Напомним, 7 ноября СМИ сообщали, что депутат Ткаченко живет в незаконном доме на Трухановом острове минимум три года.

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