На берегу развернули временный оперативный штаб, а на судно отправили водолазов. СМИ сообщают о пробоине в танкере.

Танкер в Одессе ударился о волнорез и перевернулся

Танкер в Одессе ударился о волнорез и перевернулся

В Одессе танкер Делфи, который терпит бедствие в Черном море, ударился о волнорез и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы и очевидцы.

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В частности, судно село на мель в зоне Ланжерона. Его сносит к берегу. Новое столкновение с волнорезом может привести кораблекрушению и экологической катастрофе, сообщили в пресс-службе.

Экипаж танкера отказывается от помощи, но пограничники готовы “открыть границу“ членам суднокоманды для схода на берег.

По информации Думская, на судно отправили водолазов. Они уже доставили на борт канат. Спасатели спустили на воду лодку и пытаются дойти на ней до судна. Пока у них это не получается: мешают волны.

Отмечается, что моряков снимут с борта, хотят они этого или нет.

Читай также: Команда тонущего танкера в Одессе отказалась от буксира, так как дорого “Танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость - видимо, мазут“, - сообщает издание.

Накануне сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

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