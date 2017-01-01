Экс-депутат хочет доказать, что в его декларациях нет нарушений, которые обнаружили следователи НАПК.

Суд открыл дело против НАПК по иску Ляшко Фейсбук Олега Ляшко

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Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску бывшего нардепа Олега Ляшко против Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Лидер Радикальной партии просит отменить решение НАПК, в котором признается наличие нарушений в поданной политиком декларации за 2017 год. Также Ляшко просит отменить вывод Агентства, в котором говорится об обнаружении в его декларации признаков коррупции.

Напомним, 18 ноября 2019-го Ляшко подал иск в суд против НАПК. Поводом для иска стали выводы проверки его декларации.

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