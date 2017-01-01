Владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск

Известный предприниматель и банкир подозревается в присвоении 1,2 млрд грн.

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Владелец VAB Банка Олег Бахматюк объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе разыскиваемых лиц.

Как указано в “карточке“ розыска, Олега Бахматюка ищут по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. В национальную базу розыска он был объявлен 21 ноября. Указано, что мера пресечения к Бахматюку не применялась.

Напомним, ранее НАБУ заочно вручило подозрение владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку. Его подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного банку Национальным банком Украины.

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