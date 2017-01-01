Новый знакомый из интернета ограбил женщину в Белой Церкви

Полиция предупреждает быть осторожными при знакомствах в интернете.

В Белой Церкви женщина познакомилась на сайте знакомств с мужчиной и пригласила его к себе домой. Пара выпила алкоголь, потерпевшая уснула. Об этом сообщает полиция.

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“После свидания прошло около 5-6 часов. Проснувшись, женщина заметила исчезновение множества вещей из квартиры: ключей и документов от машины, сумочки, золотых украшений“ – говорится в сообщении.

Полицейские занялись патрулированием прилегающей территории. Однако, поскольку прошло много времени, выявить подозреваемого у места происшествия не было возможности. Дополнительно, патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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“Уважаемые граждане, будьте осторожны с незнакомцами! Интернет - это всегда опасно, ведь гарантий нет никаких. Достоверность личных данных и любой другой информации о лице в сети интернет всегда под вопросом“ – добавили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве задержали группу клофелинщиц. Задержание преступниц было проведено на площади Вокзальной.

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