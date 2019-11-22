Под Хмельницким чиновник сбил насмерть двух велосипедистов

Появились детали смертельного ДТП.

Вчера, 21 ноября, возле села Ладыги Хмельницкой области 34-летний водитель автомобиля марки Volkswagen осуществил наезд на двух велосипедистов. Детали ДТП сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Хмельницкой области.

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По предварительной информации, за рулем автомобиля был 34-летний чиновник. Речь идет о начальнике Староконстантиновского райавтодора.

В полиции сообщили, что 34-летний водитель автомобиля "Volkswagen Т4", двигаясь по дороге "Житомир-Черновцы", допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении. В результате наезда оба жители села - мужчина, 1971 г.р., и женщина, 1964 г.р., от полученных травм погибли сразу.

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц”. Горе-водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель отказался пройти на месте тест на содержание алкоголя в крови. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве на ходу загорелся Uber. Информации о пострадавших нет.

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