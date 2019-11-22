Все членов экипажа успешно эвакуировали.

Началась эвакуация из перевернувшегося танкера у берегов Одессы Михаил Штекель / Твиттер

В Одессе успешно прошла эвакуация всех членов команды танкера Делфи. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Михаил Штекель.

Сначала был эвакуирован первый матрос.

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“Первого матроса уже эвакуировали. Работают без лодки - вытаскивают прямо на концах через воду“ - говорится в сообщении.



Першого матроса вже евакуювали. Працюють без човна - витягують просто на кінцях через воду pic.twitter.com/pkxgibSSYx — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2019

Евакуювали останнього члена команди з танкера “Delfi“, який сів на мілину в Одесі pic.twitter.com/IMxZtWhmp4 — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2019

Важно: Танкер может быть с топливом

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“Наверное о пустом танкере - это была дезинформация. Черные пятна на воде и устойчивой запах горючего в воздухе. Есть на воде и радужные пятна“ - пишет журналист.

Напевно про пустий танкер це була дезінформація - чорні плями на воді та стійкій запах пального в повітрі. Є на воді і райдужні плями pic.twitter.com/oNCtn1KnmN — Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2019

По информации издания Думская, в самом плохом состоянии находился капитан танкера. Его вытаскивали 2 водолаза.

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"Сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь" - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

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