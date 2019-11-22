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Началась эвакуация из перевернувшегося танкера у берегов Одессы

Комментариев: 3
Все членов экипажа успешно эвакуировали.
Началась эвакуация из перевернувшегося танкера у берегов Одессы
Началась эвакуация из перевернувшегося танкера у берегов Одессы
Михаил Штекель / Твиттер

В Одессе успешно прошла эвакуация всех членов команды танкера Делфи. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Михаил Штекель.

Сначала был эвакуирован первый матрос.

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“Первого матроса уже эвакуировали. Работают без лодки - вытаскивают прямо на концах через воду“ - говорится в сообщении.
 

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“Наверное о пустом танкере - это была дезинформация. Черные пятна на воде и устойчивой запах горючего в воздухе. Есть на воде и радужные пятна“ - пишет журналист.

По информации издания Думская, в самом плохом состоянии находился капитан танкера. Его вытаскивали 2 водолаза. 

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"Сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь" - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

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Теги: Одесса, танкер, крушение, эвакуация
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Комментариев (3)
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ВыВсеВрети    22.11.2019, 15:30
Оценка:  0
ВыВсеВрети
теперь хозяину не дорого обойдется поднять и восстановить!....
Ira0956    22.11.2019, 14:50
Оценка:  -4
Ira0956
И унитазы все на месте были, а не помогло.
ВыВсеВрети    22.11.2019, 15:28
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
дядя ира, там руцких и фсб нет!...гы-гы-гы
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