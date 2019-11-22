Оккупанты заявили, что между Турцией и Крымом снова будут ходить паромы

Паромы будут ходить раз в неделю.

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и аннексированным Россией Крымом, прерванное в 2017 году.

Об этом сообщила директор автономной некоммерческой организации “Южный региональный центр поддержки экспорта“ Наталья Серова, передает ТАСС.

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“Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики“, - сказала Серова на заседании “комитета Госсовета республики“ по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

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Стоит отметить, что в октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма под любым флагом. В 2018 года появилась информация, что Россия планирует возобновить паромное сообщение аннексированного Крыма с Турцией до конца осени.

Как сообщалось 8 августа, паромное сообщение с Турцией восстановят в Херсонской области.

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