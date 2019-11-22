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Оккупанты заявили, что между Турцией и Крымом снова будут ходить паромы

Комментариев: 6
Паромы будут ходить раз в неделю.
Паромы запустят между портами Керчь и Зонгулдак
Паромы запустят между портами Керчь и Зонгулдак
news24ua.com

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и аннексированным Россией Крымом, прерванное в 2017 году.

Об этом сообщила директор автономной некоммерческой организации “Южный региональный центр поддержки экспорта“ Наталья Серова, передает ТАСС.

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“Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики“, - сказала Серова на заседании “комитета Госсовета республики“ по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

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Стоит отметить, что в октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма под любым флагом. В 2018 года появилась информация, что Россия планирует возобновить паромное сообщение аннексированного Крыма с Турцией до конца осени.

Как сообщалось 8 августа, паромное сообщение с Турцией восстановят в Херсонской области.

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Теги: паром, Турция, Крым, море, оккупанты
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Комментариев (6)
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Катилин    22.11.2019, 16:05
Оценка:  -1
Катилин
Какие оккупанты? Крым кем то оккупирован? Есть точное юридическое значение слова оккупация в международном праве. Ни одного признака в Крыму нет. И уже не будет.
COZEL    22.11.2019, 16:01
Оценка:  -3
COZEL
ТУРЦИЯ ЦЭ НЕ ЕВРОПА, В УЩЕРБ СЕБЕ ХЕ-РНЁЙ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ)))))
asfd0    22.11.2019, 15:54
Оценка:  -2
asfd0
От бы постмайданная власть хоть что-то сделала для Украины.
VSHIVANKA    22.11.2019, 15:50
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧТО ЗА " ОККУПАНТЫ " ?
bimba08    22.11.2019, 16:01
Оценка:  +1
bimba08
Козломордые свиноросы. Знаешь таких?
Антибес    22.11.2019, 15:47
Оценка:  +3
Антибес
Ну и слава Богу!)))))
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