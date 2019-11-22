ГАИшник, преследовавший майдановцев, получил 300 тыс за моральный вред

Активисты возмущены постановлением суда, которое они считают насмешкой над участниками Революции Достоинства.

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Богунский районный суд Житомира постановил возместить работнику ГАИ Виктору Тищенко 300 000 гривен моральной компенсации. Об этом говорится в решении от 6 ноября 2019 года.

Суд принял доводы истца о наличии морального вреда ввиду того, что выражалось в унижении чести, достоинства, репутации как сотрудника правоохранительного органа, постоянных ссор со своим окружением, потере друзей, работы, бывшего социального статуса, ощущении полной несправедливости относительно незаконного преследования, стал закрытым по характеру, нелюдимым, плохо спал, потерял аппетит, потерял смысл в своей жизни, находился в постоянном стрессе, ожидая, что его незаконно осудят за надуманное преступление, которое он не совершал, - говорится в решении суда.

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Комментируя присуждение столь огромной по украинским меркам суммы морального вреда, известный адвокат и председатель Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Роман Маселко, назвал его издевательством и насмешкой над всеми участниками Революции Достоинства.

Маселко напомнил, при каких обстоятельствах ГАИшник заработал “моральный вред“. По словам Маселко, Виктор Тищенко фальсифицировал административный протокол на участника Революции Достоинства Сергея Прохора, замеченного во время поездки к резиденции беглого президента Виктора Януковича в Межигорье.

По стандартной схеме, на основании липового рапорта инспектор ГАИ Виктор Тищенко составил на Прохора протокол, что он якобы не остановился по требованию гаишника по дороге в Межигорье. И пофиг, что ни одного доказательства, что за рулем был именно Прохор. Пофиг, что фото из системы Рубеж, доказывали инспектор ГАИ “останавливал“ авто за два часа до того, как авто физически появилось в месте “остановки“. Пофиг, что Прохор вообще был в другом месте, и 4 свидетеля это подтвердили, - написал адвокат.

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По его словам, суд дважды оправдал Тищенко, но Апелляционный суд отменял эти решения. Третье оправдание в апелляции отменить не удалось, несмотря на очевидные признаки фальсификации протокола. После этого бывший работник ГАИ решил потребовал от государства возмещения морального вреда за то, что его несправедливо судили. Именно по этому иску Житомирский суд и постановил ГАИшнику 300 тыс. грн компенсации морального вреда.

Напомним, адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку. Правозащитница будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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