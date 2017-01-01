Telegram-канал "Темный рыцарь" создали, чтоб развалить СН, - Корниенко

Глава “Слуги народа” прокомментировал анонимные Telegram-каналы.

Глава пропрезидентский партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что анонимные Telegram-каналы созданы для того, чтоб развалить самую масштабную парламентскую партию.

Об этом он заявил в ходе интервью НВ.

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На вопрос журналиста, кто из фракции может вести скандальный Telegram-канал “Темный рыцарь”, где часто появляются внутрипартийные инсайды, он ответил, что “по приколу” спрашивает об этом Дубинского и Бужанского, которые активны в соцсетях.

Он отметил, что часто на этих каналах появляется правдивая информация, но акценты смещены.

Прослеживается линия: ничего у них не получится, дохлое дело", - отметил Корниенко. При этом он рассказал, что есть также ряд иных, не очень распространенных каналов, где также появляются "инсайды изнутри фракции, - сказал он.

Он также ответил на вопрос, выгонят ли из партии человека, который пишет под псевдонимом “Темный рыцарь”. По его словам, решение примет фракция после того, как человек объяснит свои мотивы.

Прослеживается линия: ничего у них не получится, дохлое дело, - отметил Корниенко.

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При этом он рассказал, что есть также ряд иных, не очень распространенных каналов, где также появляются "инсайды изнутри фракции”.

Напомним, Арахамия знает, кто сливает партийные инсайды. В партии проведут внутреннее расследование, чтобы наверняка определить того, кто сливает внутрипартийную информацию.

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