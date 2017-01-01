В Херсоне разоблачили распространителя детской порнографии

Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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В Херсоне полицейские разоблачили 34-летнего мужчину, который распространял детскую порнографию через Интернет.

Об этом сообщил пресс-отдел Нацполиции Херсонской области.

Распространителя детской порнографии разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности и провели по месту его жительства обыск вместе с работниками Днепровского отделения полиции Херсона.

Задержанный мужчина – работник одного из частных предприятий. Видео с детской порнографией он распространял через файлообменники, зарегистрированные за границей. Источник получения подозреваемым контента, который он продавал, пока не разглашается в интересах следствия.

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Начальник киберполиции Херсонской области Богдан Палисика добавил, что в квартире подозреваемого полицейские изъяли компьютерную технику и электронные носители информации, непосредственно с которых осуществлялось распространение противоправного контента. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины

Как сообщалось, в августе в Киеве задержали организатора детской порностудии.

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