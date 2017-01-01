"Я Вове все объясню": Джокер опубликовал переписку с насильником Иванисовым
Пранкер Джокер на своем Telegram-канале опубликовал переписку с оскандалившимся нардепом Романом Иванисовым. Напомним, после того, как появилась информация о судимости, нардеп был исключен из фракции СН. Иванисов с друзьями изнасиловал несовершеннолетнюю.
Читай также: Джокер извинился перед Рябошапкой
“Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку. Согласно приговора суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом. Получил всего 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца“, - написал пранкер.
Он решил договариваться и оставаться во власти. А я, решил “подбодрить“ этого подонка и пообщался с ним час назад от имени высокопоставленного чиновника из ОП - написал Джокер
Читай также: Обнародована переписка пранкера Джокера с нардепом Тищенко - СМИ
В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости Иванисова не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.
Сам народный депутат утверждает, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. Он приостановил членство во фракции Слуга народа на время разбирательства.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram