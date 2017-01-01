"Я Вове все объясню": Джокер опубликовал переписку с насильником Иванисовым

Иванисова исключили из фракции Слуга народа после появления информации о судимости.

Джокер от имени ТОП чиновника из ОП пообщался с Иванисовым Сеть

Пранкер Джокер на своем Telegram-канале опубликовал переписку с оскандалившимся нардепом Романом Иванисовым. Напомним, после того, как появилась информация о судимости, нардеп был исключен из фракции СН. Иванисов с друзьями изнасиловал несовершеннолетнюю.

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“Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку. Согласно приговора суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом. Получил всего 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца“, - написал пранкер.

Он решил договариваться и оставаться во власти. А я, решил “подбодрить“ этого подонка и пообщался с ним час назад от имени высокопоставленного чиновника из ОП - написал Джокер

Джокер

Джокер

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Ранее в СМИ появилась информация, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбывал наказание в колонии.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил судимость нардепа, однако подчеркнул, что она погашена. В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости Иванисова не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.

Сам народный депутат утверждает, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. Он приостановил членство во фракции Слуга народа на время разбирательства.

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