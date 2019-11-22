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Организатор "убийства" Бабченка Герман вышел из тюрьмы

Комментариев: 1
Германа выпустили из тюрьмы из-за плохого состояния здоровья.
Герман в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию
Герман в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию
tsn.ua

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Организатор “убийства“ российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел из колонии в Житомире.

Об этом сообщает ТСН.

Соответствующее решение суд принял еще 10 дней назад. Судья удовлетворил апелляцию его адвокатов и решил выпустить Германа из тюрьмы из-за плохого состояния здоровья.

Сам Герман после выхода длительное время ждал автомобиль, который должен был забрать его домой. Он рассказал, что сидел в камере с еще семью заключенными, а с собой был пакет с лекарствами. Также Герман отметил, что в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию для журналистов, если сделать это позволят адвокаты.

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Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Бориса Германа осудили 30 августа 2018-го до 4,5 тюрьмы за организацию убийства журналиста Бабченко. Само убийство было инсценировано СБУ.

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Теги: Бабченко, убийство, Герман
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Комментариев (3)
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КимЧенПых    22.11.2019, 16:04
Оценка:  0
КимЧенПых
чё бля?
kapablankas    22.11.2019, 16:05
Оценка:  0
kapablankas
так бля
kapablankas    22.11.2019, 15:56
Оценка:  0
kapablankas
список 47 и 72 вернули
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