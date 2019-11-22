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Организатор “убийства” Бабченко вышел из тюрьмы

Комментариев: 2
Борис Герман вышел на свободу.
Борис Герман
Борис Герман
ТСН

Организатор “убийства” российского журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман вышел из колонии в Житомире. Об этом сообщает ТСН с места событий.

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Решение об освобождении Бабченко с колонии принял суд 10 дней назад. Служители Фемиды удовлетворили апелляцию стороны защиты Германа и освободили его по состоянию здоровья.

Сам Герман рассказал, что сидел в камере с 7 заключенными. У него с собой был пакет с лекарствами. По выходу из колонии он длительное время ждал автомобиль, который должен был отвезти его домой. 

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С журналистами Герман общался неохотно. Он пообещал, что даст большую пресс-конференцию вскоре, если против этого не выступят его адвокаты. 

Напомним, ранее СМИ сообщали, что организатор покушения на Бабченко выйдет из тюрьмы. Ему удалось добиться освобождения по состоянию здоровья.

 

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Теги: Герман, Бабченко, тюрьма, суд
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    22.11.2019, 16:05
Оценка:  0
SEMPENTY
И даже не похудел...
kapablankas    22.11.2019, 16:03
Оценка:  0
kapablankas
фините ля комедия
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