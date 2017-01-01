Министр Криклий инициирует увольнение оскандалившейся Клитины

Об этом министр заявил в своем видеобращении.

Замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины Александра Клитина Фейсбук

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий инициирует увольнение оскандалившейся амминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины Александры Клитины. Об этом министр заявил в своем видеообращении.

“Я неоднократно публично подчеркивал, что сам формировал свою команду, и оставляю за собой право изменять ее. Заместители министра также занимают политические должности“ - отметил министр.

Я крайне недоволен отсутствием понимания между Александрой и командой министерства инфраструктуры - подчеркнул Криклий

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“Ты, как заместитель министра, должна сообщить правоохранительным органам все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно так я и предложил сделать Александре Клитыне. Она категорически отказалась“ - продолжил Криклий.

Я считаю необходимым вынести Кабмину представление о ее отставке от своего имени - подытожил он

Накануне Поляков опубликовал запись разговора "слуг народа" с руководством полиции Днепропетровской области. На записи нардепы говорят о назначении заместителя министра транспорта и инфраструктуры Александре Клитыне.

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