Сообщается, что во время инцидента "учительница сидела в телефоне".

Школьная медсестра только вставила вату в нос девочке, скорую помощь не вызвала

Под Николаевом школьнице на уроке сломали нос

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Под Николаевом школьнице на уроке сломали нос

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В Николаевской области в школе №4 города Южноукраинска третьекласснице на уроке физкультуры сломали нос баскетбольным мячом.

Об этом сообщила двоюродная сестра потерпевшей Дарья Максимова на Facebook-странице БАТЬКИ SOS.

По словам Максимовой, в момент инцидента учительница сидела в телефоне, а другая ученица делала ей массаж спины.

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“Учительница даже не заметила отсутствие моей сестры, когда она выбежала с окровавленным носом. Она “проснулась“ только тогда, когда другие одноклассники подошли и сказали, что у Саши кровотечение из носа“, – рассказала Максимова.

По ее словам, медсестра школы только вставила вату в нос, скорую помощь не вызвала. Через полчаса после инцидента о травме сообщили маме. А в больнице уточнили, что у девочки перелом.

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Отмечается, что родители написали заявление в полицию. Также сообщается, что о состоянии здоровья ребенка никто из школы не пытался узнать.

Как сообщалось 21 ноября, в Крыму у школьника остановилось сердце на уроке.

13 ноября стало известно, что в крымском “Артеке“ умер второй ребенок за осень.

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