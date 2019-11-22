Законом хотят определить три коренных народа Украины

В проекте закона сказано о крымских татарах, караимах и крымчаках, как коренных народах Украины, но проект еще совершенствуется, говорит представитель президента в АР Крым.

Крымских татар, караимов и крымчаков определили в новом законопроекте как коренные народы Украины. Об этом рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в интервью LB.ua в пятницу, 22 ноября.

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“В том проекте, который был наработан ранее, и который мы совершенствуем, речь идет о трех коренных народах - крымских татарах, караимах, крымчаках. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти три народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов“, - рассказал Кориневич.

Коренные народы - народы, проживающие в многоэтнических обществах, являющиеся потомками тех, кто населял страну испокон веков, и не имеющие собственного государства.

Напомним, ранее КСУ посчитал законопроект Зеленского неконституционным.

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