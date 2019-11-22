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Законом хотят определить три коренных народа Украины

Комментариев: 5
В проекте закона сказано о крымских татарах, караимах и крымчаках, как коренных народах Украины, но проект еще совершенствуется, говорит представитель президента в АР Крым.

Крымских татар, караимов и крымчаков определили в новом законопроекте как коренные народы Украины. Об этом рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в интервью LB.ua в пятницу, 22 ноября.

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“В том проекте, который был наработан ранее, и который мы совершенствуем, речь идет о трех коренных народах - крымских татарах, караимах, крымчаках. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти три народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов“, - рассказал Кориневич.

Коренные народы - народы, проживающие в многоэтнических обществах, являющиеся потомками тех, кто населял страну испокон веков, и не имеющие собственного государства.

Напомним, ранее КСУ посчитал законопроект Зеленского неконституционным.

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Теги: Крымские татары, Крым, законы, законопроект
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    22.11.2019, 17:11
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Строго говоря коренной народ один. А перечислены тут нацменьшинства. Прошу не путать. А если эти нацменьшинства называть коренными народами - то это путь к федерализации.
nelci    22.11.2019, 17:37
Оценка:  0
nelci
Если бы к федерализации, скорее к фашизации.
Следующий шаг, это замер черепных коробок и генетическое сравнение с эталоном...
Coюзник    22.11.2019, 16:31
Оценка:  +3
Coюзник
Это типа как в Америке индейцы и Австралии аборигены???
asfd0    22.11.2019, 16:38
Оценка:  +4
asfd0
И тех и других колонисты - наглосаксы считают частью фауны.
BabaYul    22.11.2019, 16:38
Оценка:  +5
BabaYul
Да. Теперь будут отлавливать и в резервации сгонять.
сергей11    22.11.2019, 16:49
Оценка:  -4
сергей11
Бывал в современных резервациях??? Их нынешней жизни позавидует любой житель замкадья.
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