ГПУ передаст около сотни дел Майдана другим правоохранительным органам

Больше всего дел передадут ГБР и НАБУ.

Дела Майдана уйдут в НАБУ, СБУ, Нацполицию и ГБР УНИАН

Генеральная прокуратура Украины передает 114 дел Майдана на расследование в другие правоохранительным структуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

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Дело в том, что теперь Генеральная прокуратура не будет осуществлять досудебное расследование. Поскольку эта функция утеряна, дела Майдана передадут на расследование другим структурам.

В частности, Государственное бюро расследований создало специальное следственное подразделение для расследования преступлений Евромайдана. ГПУ передаст ГБР 50 уголовных дел для дальнейшего расследования.

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43 уголовных дела ГПУ планирует передать в НАБУ. Остальные дела будет расследовать СБУ, Государственная налоговая служба, а также Нацполиция.

Напомним, адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку. Правозащитница Евгения Закревская будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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