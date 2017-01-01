Украинцы могут проверить подлинность диплома онлайн

В Украине запущен онлайн-сервис для проверки подлинности дипломов о высшем образовании.

В Украине можно проверить достоверность всех дипломов о высшем образовании с 2000 года. Юридическое подтверждение подлинности диплома после проверки придет на электронную почту. Об этом сообщается на сайте Минобразования.

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“Таким образом мы формируем культуру взаимодействия государственных органов с ключевыми стейкхолдерами – обычными гражданами. Теперь они, не выходя из дома, в два клика могут получить документ, подтверждающий достоверность диплома“ – отметила министр Анная Новосад.

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Для проверки необходимо заполнить форму на сайте сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Для процедуры потребуются реквизиты диплома и данные его владельца.

Результат система отправит в течение 3 дней

Ранее сообщалось о том, что на обучение одного школьника тратится до 100 тыс грн в год.

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