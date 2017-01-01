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Бахматюк считает незаконным объявление его в розыск

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Экс-владелец VAB Банка заявил, что готов общаться с правоохранителями только через адвокатов.
Бахматюку не были предъявлены ни подозрения, ни повестки
Бахматюку не были предъявлены ни подозрения, ни повестки
Latifundist.com

Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк отреагировал на объявление украинскими правоохранителями его в розыск. Он заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с агентством “Интерфакс-Украина“.

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“Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права, как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога“, – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что ему не были предъявлены ни подозрения, ни повестки.

“Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая его на столбе“, – напомнил Бахматюк свою позицию относительно информации НАБУ от 13 ноября о заочном сообщении ему о подозрении в деле о стабкредите VAB Банку.

Бизнесмен сообщил, что его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах, в том числе в международных.

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Бахматюк еще раз подчеркнул, что дело НАБУ о стабкредите VAB Банка “надумано и притянуто“. По его словам, заявления, в том числе от международных партнеров, в поддержку экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука об отсутствии сговора о стабкредите свидетельствуют и о невиновности бизнесмена.

Экс-глава VAB Банка выразил надежду на принятие недавно начавшим работу Высшим антикоррупционным судом Украины независимого и справедливого решения.

Он еще раз подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно влияет на работу принадлежащих ему крупных агрохолдингов “Укрлендфарминг“ и “Авангард“ и препятствует переговорам с инвесторами о привлечения финансирования для выплаты по долгам перед банками.

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“Укрлендфарминг“ в пятницу распространил заявление, в котором назвал действия НАБУ об оглашении в розыск Бахматюка “политически мотивированными, юридически абсурдными“, а также сообщил о конфликте интересов по этому делу главы НАБУ Артема Сытника.

По данным холдинга, в пятницу суд должен был рассмотреть апелляцию на решение суда первой инстанции об админвзыскании с главы НАБУ по протоколу о коррупционном деянии в виде незадекларированного отдыха в Ривненской области, однако Сытник на заседание суда не пришел, а судья заявил о самоотводе. В “Укрлендфарминге“ считают, что в случае проигрыша апелляции Сытник вынужден будет уйти в отставку.

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“Это дело подтверждает заявления о существовании конфликта интересов у Артема Сытника по делу VAB-банка, ведь ключевой свидетель, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ - Николай Надейка, дал показания против Сытника, которые подтвердились финансовыми документами. Николай Надейка - советник сестры Олега Бахматюка“, – отмечается в сообщении агрохолдинга.

Согласно ему, Сытник через доверенное лицо якобы просил Надейку изменить показания по этому делу, однако последний отказался давать ложные показания и заявляет, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать правдивость своих показаний, уже доказанных следствием.

“Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля“, - считают в “Укрлендфарминге“.

Как сообщалось 22 ноября, владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск.

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Теги: Бахматюк, коррупция, банк, Укрлендфарминг, НАБУ, VAB Банк
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