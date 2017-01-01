Бахматюк считает незаконным объявление его в розыск

Экс-владелец VAB Банка заявил, что готов общаться с правоохранителями только через адвокатов.

Бахматюку не были предъявлены ни подозрения, ни повестки Latifundist.com

Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк отреагировал на объявление украинскими правоохранителями его в розыск. Он заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с агентством “Интерфакс-Украина“.

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“Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права, как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога“, – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что ему не были предъявлены ни подозрения, ни повестки.

“Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая его на столбе“, – напомнил Бахматюк свою позицию относительно информации НАБУ от 13 ноября о заочном сообщении ему о подозрении в деле о стабкредите VAB Банку.

Бизнесмен сообщил, что его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах, в том числе в международных.

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Бахматюк еще раз подчеркнул, что дело НАБУ о стабкредите VAB Банка “надумано и притянуто“. По его словам, заявления, в том числе от международных партнеров, в поддержку экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука об отсутствии сговора о стабкредите свидетельствуют и о невиновности бизнесмена.

Экс-глава VAB Банка выразил надежду на принятие недавно начавшим работу Высшим антикоррупционным судом Украины независимого и справедливого решения.

Он еще раз подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно влияет на работу принадлежащих ему крупных агрохолдингов “Укрлендфарминг“ и “Авангард“ и препятствует переговорам с инвесторами о привлечения финансирования для выплаты по долгам перед банками.

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“Укрлендфарминг“ в пятницу распространил заявление, в котором назвал действия НАБУ об оглашении в розыск Бахматюка “политически мотивированными, юридически абсурдными“, а также сообщил о конфликте интересов по этому делу главы НАБУ Артема Сытника.

По данным холдинга, в пятницу суд должен был рассмотреть апелляцию на решение суда первой инстанции об админвзыскании с главы НАБУ по протоколу о коррупционном деянии в виде незадекларированного отдыха в Ривненской области, однако Сытник на заседание суда не пришел, а судья заявил о самоотводе. В “Укрлендфарминге“ считают, что в случае проигрыша апелляции Сытник вынужден будет уйти в отставку.

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“Это дело подтверждает заявления о существовании конфликта интересов у Артема Сытника по делу VAB-банка, ведь ключевой свидетель, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ - Николай Надейка, дал показания против Сытника, которые подтвердились финансовыми документами. Николай Надейка - советник сестры Олега Бахматюка“, – отмечается в сообщении агрохолдинга.

Согласно ему, Сытник через доверенное лицо якобы просил Надейку изменить показания по этому делу, однако последний отказался давать ложные показания и заявляет, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать правдивость своих показаний, уже доказанных следствием.

“Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля“, - считают в “Укрлендфарминге“.

Как сообщалось 22 ноября, владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск.

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