Опальные "слуги" Скороход и Поляков создают собственную группу в Раде

Они ожидают, что скоро к ним перейдут и другие депутаты из пропрезидентской фракции.

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Исключенные из фракции “Слуга народа“ народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков намерены создать собственную депутатскую группу в Верховной Раде и ожидают, что скоро к ним присоединяться другие недовольные “слуги“. Об этом Скороход сообщила в интервью “Громадському радіо“.

Мы сейчас с Антоном создадим группу “Настоящие слуги“ или “Слуга народа-2“. Нас будет больше, вот увидите. Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются, - сказала Скороход.

Она добавила, что шла на выборы с президентской программой, поэтому и в дальнейшем будет с ней идти.

Напомним, 15 ноября Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции “Слуга народа“. Такой шаг во фракции объяснили за “нарушение этического кодекса“ и голосования против решения фракции.

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