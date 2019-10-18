В Украине ввели новые правила фотографирования на документы

Стало возможным фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний, которые подтверждены медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения.

В Украине ввели новые стандарты фотографирования на документы, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий, сообщает в пятницу, 22 ноября, пресс-центр Государственной миграционной службы.

Читай также: Украинцы могут проверить подлинность диплома онлайн Как отмечается в сообщении, новые стандарты фотографирования учитывают интересы и религиозные традиции представителей разных вероисповеданий.

“Теперь фотографирование на документы (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вида на временное или постоянное проживание) в головном уборе допускается, если человек носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям“, - говорится в сообщении.

Кроме того, стало возможным фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний, которые подтверждены медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. Вместе с тем, головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.