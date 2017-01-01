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Стала известна причина операции у мэра Труханова

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Мэр Одессы перенес экстренную операцию.
Мэр Труханов
Мэр Труханов
Скрин

Мэра Одессы Геннадия Труханова экстренно прооперировали. Причина – спортивная травма. Об этом сообщил сам Труханов на своей странице в Facebook.

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Труханов рассказал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил врачей за помощь. 

“Хирургическое отделение, Многопрофильный медицинский центр Университетской клиники, ОНМедУ“ - подписал видео мэр.

Напомним, в июле суд Одессы вынес оправдательный приговор Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян. 

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Теги: Геннадий Труханов., операция
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