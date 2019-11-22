На Донбассе погиб молодой артиллерист

При каких обстоятельствах наступила смерть пока не сообщается.

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На Донбассе 22 ноября во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский военный. Об этом сообщает официальная Facebook-страница 15-го реактивного артиллерийского полка.

Сообщается, что погиб командир одной из батарей полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.

При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019, погиб наш собрат, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения. Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с. Михля, Изяславского района. Командование и личный состав воинской части А1108 выражает искренние соболезнования по поводу гибели воина, - говорится в сообщении.

Напомним, Штаб ООС сообщает, что сепаратисты применили ракетные комплексы. В результате обстрелов боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

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