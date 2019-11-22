Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе погиб молодой артиллерист

Комментариев: 1
При каких обстоятельствах наступила смерть пока не сообщается.
На Донбассе погиб молодой артиллерист
На Донбассе погиб молодой артиллерист
Фейсбук 15 артполка

Читай также: В оккупированном Торезе взорвали местного “табачного короля“

На Донбассе 22 ноября во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский военный. Об этом сообщает официальная Facebook-страница 15-го реактивного артиллерийского полка.

Сообщается, что погиб командир одной из батарей полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.

При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019, погиб наш собрат, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения. Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с. Михля, Изяславского района. Командование и личный состав воинской части А1108 выражает искренние соболезнования по поводу гибели воина, - говорится в сообщении.

Напомним, Штаб ООС сообщает, что сепаратисты применили ракетные комплексы. В результате обстрелов боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: смерть, Донбасс, ООС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    22.11.2019, 17:31
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПРИЧИНА СМЕРТИ ПОКА НЕ СООБЩАЕТСЯ .....)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь