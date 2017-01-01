Перевернувшийся танкер с нефтью: Опубликованы результаты исследований

У берега Одессы в месте крушения установлено превышение нефтепродуктов в 53 раза.

В месте крушения танкера Делфи в Одессе содержание нефтепродуктов превышает норму в 53 раза. Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

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“Инспекторы провели выезд и провели отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии“ - написал Фирсов.

Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия

“Представители Государственной экологической инспекции подсчитают ущерб, нанесенный окружающей среде и обратятся в суд для возмещения убытков“ - продолжил он.

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Накануне сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

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