Кораблекрушение в Одессе: опубликовано видео происшествия

В сети появилось видео крушения.

В сети появилось видео кораблекрушения в Одессе. В центре внимания оказался танкер “Делфи”, который сорвался с якоря в порту Южный в результате шторма.

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Затем волны унесли судно в открытое море. По предварительной информации, у танкера отказал двигатель. Его прибило волной к берегу Одессы.

На видео видно, как танкер прибило к берегу, он перевернулся на бок. Вокруг идет спасательная операция.

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К подписи к видео написано, что "судно DELFI (танкер-бункеровщик 1977 года, владелец - компания, зарегистрированная в Бирмингеме, Великобритания) в составе экипажа из трех человек потерпело крушение у берегов Одессы".

Напомним, танкер в Одессе ударился о волнорез и перевернулся. На берегу развернули временный оперативный штаб, а на судно отправили водолазов. СМИ сообщают о пробоине в танкере.

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