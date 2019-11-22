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Кораблекрушение в Одессе: опубликовано видео происшествия

Комментариев: 1
В сети появилось видео крушения.
Фото с места событий
Фото с места событий
Думская

В сети появилось видео кораблекрушения в Одессе. В центре внимания оказался танкер “Делфи”, который сорвался с якоря в порту Южный в результате шторма.

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Затем волны унесли судно в открытое море. По предварительной информации, у танкера отказал двигатель. Его прибило волной к берегу Одессы. 

На видео видно, как танкер прибило к берегу, он перевернулся на бок. Вокруг идет спасательная операция.

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К подписи к видео написано, что "судно DELFI (танкер-бункеровщик 1977 года, владелец - компания, зарегистрированная в Бирмингеме, Великобритания) в составе экипажа из трех человек потерпело крушение у берегов Одессы".

Напомним, танкер в Одессе ударился о волнорез и перевернулся. На берегу развернули временный оперативный штаб, а на судно отправили водолазов. СМИ сообщают о пробоине в танкере.

 

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Теги: кораблекрушение, Одесса, видео
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Комментариев (1)
МСергей    22.11.2019, 18:17
Оценка:  -1
МСергей
Неплохо снято.
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