Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре силовики устроили погоню со стрельбой, джип протаранил 10 авто

Комментариев: 0
Водитель Land Cruiser решил "сопротивляться" и протаранил 10 автомобилей.
В Днепре силовики устроили погоню со стрельбой, джип протаранил 10 авто
© Днепр.Оперативный
Фото 1/3
В Днепре силовики устроили погоню со стрельбой, джип протаранил 10 авто
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Днепре вооруженные люди преследовали Land Cruiser. В результате погоне водитель внедорожника протаранил 10 авто. Об этом сообщает паблик Днепр.Оперативный в Facebook. 

Читай также: “Щенки, я вас на ноль умножу”: В Киеве пьяный экс-прокурор устроил дебош

“Стреляли по колёсам, чтобы остановить “Крузак“. Очевидцы сообщили и о пулевом отверстии на лобовом стекле автомобиля“ - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что это была спецоперация силовиков. 

Читай также: В Киеве автомойщик угнал авто клиента

“На перекрестке улиц Грушевского и Шевченко происходила спецоперация силовиков по задержанию преступников.  Задержали авто возле здания Управления патрульной полиции (Троицкая, 2А)“ - отметили в паблике.

Внимание: Информация официально не подтверждена! 

Читай также: В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche

Напомним, в Киеве с погоней задержали пьяного работника СТО на чужой машине. Тест на наличие алкоголя в крови показал 1,43 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму более чем в 7 раз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Днепр, погоня, стрельба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь