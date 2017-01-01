В Днепре силовики устроили погоню со стрельбой, джип протаранил 10 авто
В Днепре вооруженные люди преследовали Land Cruiser. В результате погоне водитель внедорожника протаранил 10 авто. Об этом сообщает паблик Днепр.Оперативный в Facebook.
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“Стреляли по колёсам, чтобы остановить “Крузак“. Очевидцы сообщили и о пулевом отверстии на лобовом стекле автомобиля“ - говорится в сообщении.
Позже появилась информация, что это была спецоперация силовиков.
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“На перекрестке улиц Грушевского и Шевченко происходила спецоперация силовиков по задержанию преступников. Задержали авто возле здания Управления патрульной полиции (Троицкая, 2А)“ - отметили в паблике.
Внимание: Информация официально не подтверждена!
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Напомним, в Киеве с погоней задержали пьяного работника СТО на чужой машине. Тест на наличие алкоголя в крови показал 1,43 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму более чем в 7 раз.
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