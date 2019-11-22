Обыски в Одессе: К вымогательствам причастен прокурор ГПУ

Обыски прошли в рамках расследования трех разных дел, по одному из которых проходит работник прокуратуры.

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Серия обысков в Одессе была связана с тремя уголовными производствами, в частности, хищением денег чиновниками городского совета, коррупцией в Администрации морских портов и вымогательством денег и земли в курортном поселке Затока. Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии журналистам, пишет “Украинская правда“.

Так, в одном из уголовных дел фигурирует Администрация морских портов:

Чиновники, которые связаны с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности государственного предприятия сумму примерно на 54 миллионов гривен, - рассказал глава ГПУ.

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По словам генпрокурара, присвоение денег происходило через договоры на поставку продукции, которая так и не была поставлена. Также не были проведены запланированные работы по реконструкции порта, что позволяет считать их фиктивными.

Особое сожаление у Рябошапки вызывает тот факт, что к преступлениям причастны работники генеральной прокуратуры:

Третья ситуация... связана с вымогательством денег у одного из чиновников Затоковского поселкового совета. А также эта ситуация была связана с требованием выделения земли лицам, которые не имели на это права. К сожалению, в этой ситуации, к вымогательству был причастен один из прокуроров Генеральной прокуратуры, - сообщил он.

Напомним, сегодня на нескольких объектах в Одессе, включая городскую мэрию, прошли обыски. СБУ искала доказательства масштабных хищений.

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