Названы причины безработицы украинцев

Чаще всего украинцы оказываются без работы, уволившись по собственному желанию или по соглашению сторон, говорят в Минэкономики.

Основная причина безработицы украинцев - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук и добавил графику на основе данных Госстата в пятницу, 22 ноября.

“38% безработных в Украине - это уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон. Пожалуй, это достаточно естественная причина, однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения "неэффективных" работников при оптимизации деятельности или в условиях сокращения производства”, - прокомментировал он опубликованную статистику.

Кроме того, 21% безработных уволены по экономическим причинам.

“Достаточно много, учитывая текущий высокий спрос на рабочую силу. Это еще раз подтверждает необходимость реформы рынка труда”, - подчеркнул Николайчук.

Также 10% украинцев уволены в связи с истечением срока контракта, еще 10% не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения. Для 9% украинцев работа носит сезонный характер, еще 5% не трудоустроены из-за загруженности домашними обязанностями.

Ранее сообщалось, что треть украинцев была без работы в последнее время. За последние три года каждый третий украинец на продолжительное время оказывался без работы. Чаще всего это была молодежь и сельские жители.

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