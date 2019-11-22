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Турецкий МИД опроверг возобновление паромного сообщения с Крымом

Комментариев: 3
Возобновление работы паромной переправы между турецким берегом и оккупированным Крымом оказалось российским фейком.
Турция опровергла возобновление паромного сообщения с Крымом
Турция опровергла возобновление паромного сообщения с Крымом
wikipedia.org

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МИД Турции опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Турцией и оккупированным россиянами Крымом. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

МИД Турции на обращение посольства опроверг очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак, - написал Сибига.

Напомним, ранее появилась информация о возобновлении паромного сообщения между портами Керчь и Зонгулдак, прерванного в 2017 году. Сообщалось, что якобы уже длится оформление грузов, а паромы будут курсировать раз в неделю.

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Теги: паром, Россия, Турция, паромная переправа, Крым, фейк
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Комментариев (3)
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bertal    22.11.2019, 19:03
Оценка:  +1
bertal
Ничего не знаем, БМ уже написал о паромах, так что готовьте янычары паромы))))
Колишній-східняк    22.11.2019, 18:53
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Фантомные боли Крыма...
VSHIVANKA    22.11.2019, 18:49
Оценка:  -1
VSHIVANKA
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