Турецкий МИД опроверг возобновление паромного сообщения с Крымом

Возобновление работы паромной переправы между турецким берегом и оккупированным Крымом оказалось российским фейком.

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МИД Турции опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Турцией и оккупированным россиянами Крымом. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

МИД Турции на обращение посольства опроверг очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак, - написал Сибига.

Напомним, ранее появилась информация о возобновлении паромного сообщения между портами Керчь и Зонгулдак, прерванного в 2017 году. Сообщалось, что якобы уже длится оформление грузов, а паромы будут курсировать раз в неделю.

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