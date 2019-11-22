По словам главы Белого дома, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро.

Президент США Дональд Трамп признался в любви к украинскому народу и заявил, что, оказывая ему помощь, хочет быть уверенным в правильном ее распределении, передает в пятницу, 22 ноября, Интерфакс-Украина.

"Я люблю украинский народ", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

При этом президент подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, что призывает Киев искоренять коррупцию.

"Нужно убедиться, что деньги (выделяемые США Украине - Ред.) будут израсходованы нужным образом", - пояснил он.

По словам Трампа, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро.

Именно этот фактор, по словам президента США, подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику. Трамп пояснил, что Джулиани "лучший мэр в истории Нью-Йорка", а также - "возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет". По мнению президента, такой послужной список позволил бы Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.

Кроме того, президент США в очередной раз выразил мнение, что устремление Украины на Запад принесло Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтону. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.

Напомним, Трамп припомнил , что экс-посол США в Украине Мари Йованович целых полтора-два года не вешала его фотографию в посольстве.

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