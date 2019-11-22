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Трамп признался в любви к украинскому народу

Комментариев: 3
По словам главы Белого дома, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро.
Президент США также призвал бороться с коррупцией
Президент США также призвал бороться с коррупцией
 
Президент США Дональд Трамп признался в любви к украинскому народу и заявил, что, оказывая ему помощь, хочет быть уверенным в правильном ее распределении, передает в пятницу, 22 ноября, Интерфакс-Украина.
 
"Я люблю украинский народ", - сказал он в эфире телеканала Fox News. 
 
При этом президент подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, что призывает Киев искоренять коррупцию.
 
"Нужно убедиться, что деньги (выделяемые США Украине - Ред.) будут израсходованы нужным образом", - пояснил он. 
 
По словам Трампа, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро.
 
Именно этот фактор, по словам президента США, подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику. Трамп пояснил, что Джулиани "лучший мэр в истории Нью-Йорка", а также - "возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет". По мнению президента, такой послужной список позволил бы Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.
 
Кроме того, президент США в очередной раз выразил мнение, что устремление Украины на Запад принесло Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтону. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.
 
Напомним,  Трамп припомнил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович целых полтора-два года не вешала его фотографию в посольстве.

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Теги: США, коррупция, помощь, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bertal    22.11.2019, 19:01
Оценка:  0
bertal
Смешно) а в качестве кого он видит "любит" украинцев?-партнеров или индейцев, а может просто дешевых шлюх?
Porebrik    22.11.2019, 18:47
Оценка:  0
Porebrik
Рот тво? ебал как и путина
silver906    22.11.2019, 18:47
Оценка:  0
silver906
Так любит, так любит, что готов задушить в объятиях ....Знаем мы эту американо-нарассейскую страсть к Украине
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