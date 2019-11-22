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На Львовщине подключили к отоплению проблемные города

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Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что "острая фаза кризиса" уже пройдена, но впереди еще много проблем.
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев
 
Во Львовской области дома жителей Новояворовска и Нового Роздола наконец-то подключили к отоплению, о чем стало известно в Facebook главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, сообщается в пятницу, 22 ноября.
 
"На днях запустили котлы на Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ. И в дома жителей наконец начало поступать тепло. Сейчас в Новояворовске садики, школа, лицей и часть жилых домов уже с теплыми батареями. В Новом Роздоле в отдельные районы тоже уже подается тепло, в других продолжаются ремонты и профилактические работы. Рассчитываем, что до конца недели во всех домах обоих городов будет отопление", - написал Коболев.
 
По его словам, "острая фаза кризиса" уже пройдена, но впереди еще много проблем.
 
Глава Нафтогаза рассказал, что из неотложного нужно:
 
проверить состояние газотурбинного оборудования и его систем;
организовать постоянное наблюдение за работой оборудования и быстрое реагирование на технические сбои;
провести все необходимые профилактические работы;
создать аварийный запас на ТЭЦ;
обеспечить ТЭЦ всеми необходимыми материально-техническими ресурсами;
восстановить доверие работников к руководству ТЭЦ;
разобраться с электросетями;
решить вопрос уплаты налогов в местный бюджет.
Ранее УНН сообщал, что две ТЭЦ - в городах Новояворовск и Новый Роздол, которые были летом арестованы НАБУ, - не могли получить газ для начала отопительного сезона. Ситуация с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле была признана чрезвычайной ситуацией техногенного характера.
 
Позже был назначен новый руководитель Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, что являются отделенным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО Нафтогаз Тепло.
 
Напомним, в городе Новояворовск Львовской области начали подавать тепло.
 
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Теги: газ, Львовская область, Нафтогаз, подключение отполения, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    22.11.2019, 19:07
Оценка:  0
VSHIVANKA
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