На Львовщине подключили к отоплению проблемные города

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что "острая фаза кризиса" уже пройдена, но впереди еще много проблем.

Во Львовской области дома жителей Новояворовска и Нового Роздола наконец-то подключили к отоплению, о чем стало известно в Facebook главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, сообщается в пятницу, 22 ноября.

"На днях запустили котлы на Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ. И в дома жителей наконец начало поступать тепло. Сейчас в Новояворовске садики, школа, лицей и часть жилых домов уже с теплыми батареями. В Новом Роздоле в отдельные районы тоже уже подается тепло, в других продолжаются ремонты и профилактические работы. Рассчитываем, что до конца недели во всех домах обоих городов будет отопление", - написал Коболев.

По его словам, "острая фаза кризиса" уже пройдена, но впереди еще много проблем.

Глава Нафтогаза рассказал, что из неотложного нужно:

проверить состояние газотурбинного оборудования и его систем;

организовать постоянное наблюдение за работой оборудования и быстрое реагирование на технические сбои;

провести все необходимые профилактические работы;

создать аварийный запас на ТЭЦ;

обеспечить ТЭЦ всеми необходимыми материально-техническими ресурсами;

восстановить доверие работников к руководству ТЭЦ;

разобраться с электросетями;

решить вопрос уплаты налогов в местный бюджет.

Ранее УНН сообщал, что две ТЭЦ - в городах Новояворовск и Новый Роздол, которые были летом арестованы НАБУ, - не могли получить газ для начала отопительного сезона. Ситуация с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле была признана чрезвычайной ситуацией техногенного характера.

Позже был назначен новый руководитель Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ, что являются отделенным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО Нафтогаз Тепло.