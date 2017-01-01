ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Киев-Одесса

Общая сумма финансирования проекта составляет до 900 млн евро. Ее разделят между собой ЕБРР и ЕИБ.

ЕБРРи ЕИБ профинансируют реконструкцию дорог в Украине более, чем на 300 км Корреспондент.net

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины в пятницу, 22 ноября, в Лондоне подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги M05 протяженностью 314 км и участка обхода вокруг Львова, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что автодорога Киев-Одесса проходит в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а северный участок дороги вокруг Львова имеет протяженность 23 км.

Проект будет осуществлять Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров ЕБРР, говорится в сообщении.

Ожидается также подписание аналогичный меморандума по этому проекту с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как сообщалось ранее, общая сумма финансирования этого проекта ЕБРР и ЕИБ составит до 900 млн евро, каждая из международных финансовых институций предоставит финансирование на сумму до 450 млн евро.

Как сообщалось, Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

Напомним, несколькими днями ранее премьер Гончарук анонсировал масштабный ремонт дорог.

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