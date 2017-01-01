В Минздраве хотят страховать ответственность врачей

Страхование должно защитить как интересы врачей, так и самих пациентов, говорит министр Скалецкая.

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В Министерстве здравоохранения разрабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности, которое позволит врачам чувствовать себя защищенными и будет способствовать общению с пациентом без обвинений. Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет Главком.

На стадии законопроекта: обязательное страхование ответственности. Это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений... предоставляет пациентам возможность быть защищенным, если вдруг возникает ситуация. Это та вещь, которая больше будет способствовать нормальному общению без обвинений, - рассказала Скалецкая.

Напомним, Скалецкая рассказала о планах МОЗ на следующий год. Министр акцентировала, что отправлять жалобы на плохие условия в больницах можно в горсовет, поскольку местные медучреждения подчиняются именно местной власти.

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