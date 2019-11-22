Водителя удалось задержать со стрельбой. На месте работали сотрудники СБУ и спецподразделение Альфа.

Возле здания управления патрульной полиции в Днепре в пятницу, 22 ноября, Lexus устроил массовое ДТП, протаранив около 10 автомобилей. Его задерживали со стрельбой, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Троицкой около 16:40.

Мужчина сам приехал на разбитом авто под проходную Управления патрульной полиции. По предварительной информации, на месте происшествия работали отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделение Альфа. Мужчина решил убежать, устроив при этом массовое ДТП.

По данным журналистов, группа вооруженных парней подбежала к автомобилю Lexus и он начал уезжать. Сейчас Lexus огражден лентами. В машине сидит женщина-пассажир и плачет. Детали выясняются.

Cмотрите фотогалерею: Lexus протарани десяток авто у здания полиции в Днепре

Ранее сообщалось, что покупатель во время тест-драйва Porsche устроил массовое ДТП.

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