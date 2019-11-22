Lexus протарани десяток авто у здания полиции в Днепре
Возле здания управления патрульной полиции в Днепре в пятницу, 22 ноября, Lexus устроил массовое ДТП, протаранив около 10 автомобилей. Его задерживали со стрельбой, сообщает Информатор.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Троицкой около 16:40.
Мужчина сам приехал на разбитом авто под проходную Управления патрульной полиции. По предварительной информации, на месте происшествия работали отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделение Альфа. Мужчина решил убежать, устроив при этом массовое ДТП.
По данным журналистов, группа вооруженных парней подбежала к автомобилю Lexus и он начал уезжать. Сейчас Lexus огражден лентами. В машине сидит женщина-пассажир и плачет. Детали выясняются.
Cмотрите фотогалерею: Lexus протарани десяток авто у здания полиции в Днепре
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