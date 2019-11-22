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Трускавец-2: В школе депутата "слуг" научат цифровой грамотности

Комментариев: 2
Как оказалось, депутаты очень легко попадаются на уловки пранкеров, чем дискредитируют пропрезидентскую политсилу.
Глава партии Слуга народа Александр Корниенко
Глава партии Слуга народа Александр Корниенко
Фейсбук Александра Корниенко

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В конце января 2020 года партия “Слуга народа“ планирует провести повторную “школу депутата“ для народных депутатов из своей фракции в Верховной Раде. Об этом в интервью Радио НВ рассказал глава партии и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.

Одна из ключевых тем, которую будут обсуждать в ходе тренинга, является цифровая грамотность, актуальность чего стала очевидной на фоне скандала с перепиской нардепов от Слуги народа с пранкером Джокером.

У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы. Когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать „Трускавец-2“ где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности – ред.) и пункт о декларировании, — рассказал Корниенко.

Напомним, в ноябре неизвестный пранкер под псевдонимом Джокер вел переписку с несколькими депутатами из фракции Слуга народа, а также с некоторыми работниками Кабинета министров. После публикации этой переписки пропрезидентскую партию потрясла серия скандалов.

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Теги: пранкер джокер, Слуга народа, народные депутаты, Трускавец
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Комментариев (2)
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Coюзник    22.11.2019, 19:44
Оценка:  -1
Coюзник
Лучше пробейте отпечатки пальцев депутатов по полицейской базе ... полезнее будет
Letohradek    22.11.2019, 20:12
Оценка:  -1
Letohradek
Вижу, до тебя так и не доходит, что самое лучшее, если зэбилы уйдут в отставку, вместе с охрыпшей крысой! А их места займут профессионалы!
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