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Львовский аэропорт побил рекорд по пассажирам

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Прирост пассажиров аэропорта Львов ежегодно составляет около 50%. В этом году ожидается его увеличение на 42%.
В июле аэропорт принял двухмиллионного пассажира
В июле аэропорт принял двухмиллионного пассажира
Аэропорт Львов / Facebook
 
Летом 7 июля аэропорт Львов побил рекорд - принял двухмиллионного пассажира в 2019 году, о чем говорится в пятницу, 22 ноября, в его пресс-службе. 
 
Двухмиллионным пассажиром стал мальчик Соломон Классен, который с родителями прилетел из Дортмунда рейсом авиакомпании WizzAir.
 
По этому поводу в терминале "А" состоялись торжества при участии первых лиц города и области: главы ЛОГА Маркияна Мальского, мэра Львова Андрея Садового, заместителя главы облсовета Богдана Гагалюка.
 
"С 500 тысяч в 2015 году сегодня у нас 2 миллиона, а прирост ежегодно составляет около 50%. В этом году у нас будет 42% прироста пассажиропотока и можем достичь даже 2,2 миллиона. В следующем году мы планируем развиваться не хуже - на уровне 30-40%", - заявила директор аэропорта Татьяна Романовская.
 
Напомним, что в 2017 году аэропорт Львов впервые стал миллионником. Этот показатель был достигнут им 1 декабря. В 2018 году миллионного пассажира приняли 26 августа, в 2019 году - 7 июля.
 
Аэропортами-миллионниками в Украине также являются Борисполь, Киев, Одесса, Харьков (обслужил миллионного пассажира 2 октября 2019 года) и Симферополь на оккупированной территории. Миллионником был аэропорт Донецк, он уничтожен в ходе войны.
 
Напомним, накануне в аэропорту Одессы произошло ЧП.
 
Ранее в Мининфраструктуры рассказали, какие аэропорты реконструируют.

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Теги: рекорд, Львов, самолет, пассажиры, аэропорт, рейс
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Источник: korrespondent.net

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