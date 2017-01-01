Львовский аэропорт побил рекорд по пассажирам

Прирост пассажиров аэропорта Львов ежегодно составляет около 50%. В этом году ожидается его увеличение на 42%.

Летом 7 июля аэропорт Львов побил рекорд - принял двухмиллионного пассажира в 2019 году, о чем говорится в пятницу, 22 ноября, в его пресс-службе.

Двухмиллионным пассажиром стал мальчик Соломон Классен, который с родителями прилетел из Дортмунда рейсом авиакомпании WizzAir.

По этому поводу в терминале "А" состоялись торжества при участии первых лиц города и области: главы ЛОГА Маркияна Мальского, мэра Львова Андрея Садового, заместителя главы облсовета Богдана Гагалюка.

"С 500 тысяч в 2015 году сегодня у нас 2 миллиона, а прирост ежегодно составляет около 50%. В этом году у нас будет 42% прироста пассажиропотока и можем достичь даже 2,2 миллиона. В следующем году мы планируем развиваться не хуже - на уровне 30-40%", - заявила директор аэропорта Татьяна Романовская.

Напомним, что в 2017 году аэропорт Львов впервые стал миллионником. Этот показатель был достигнут им 1 декабря. В 2018 году миллионного пассажира приняли 26 августа, в 2019 году - 7 июля.

Аэропортами-миллионниками в Украине также являются Борисполь, Киев, Одесса, Харьков (обслужил миллионного пассажира 2 октября 2019 года) и Симферополь на оккупированной территории. Миллионником был аэропорт Донецк, он уничтожен в ходе войны.

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