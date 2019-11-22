"Внешность – мой плюс. Дает мне гибкость": замминистра Клитина

Оказавшая в центре секс-скандала чиновница призналась, что использует внешность в служебных целях.

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Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина, оказавшаяся в центре постельного скандала, заявила, что считает свою привлекательную внешность преимуществом в работе. Об этом она рассказала во время брифинга.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, не сталкивалась ли она с проявлениями сексуальных домогательств на работе в правительстве, Клитина заявила следующее:

Сначала я очень стеснялась своей внешности и пыталась выглядеть менее эффектно. В какой-то момент я поняла, что это мой плюс потому, что я понимала о чем думает, к примеру, мужчина с которым я веду переговоры, то мне легче... Я сталкиваюсь со стереотипом: вот блондинка, она там понимает-не-понимает... Это дает мне некоторую гибкость: когда нужно - промолчать, когда нужно - как-то себя проявить или занять какую-то позицию нестандартную, - сказала Клитина.

Комментарий о влиянии внешности на работу с 31:35:

Напомним, исключенный из фракции “Слуга народа“ нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от Слуги народа рассказывают о том, что замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность якобы через постель.

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