Украинские ТЭС накопили рекордные запасы угля

Такого количества хватает в среднем на 1 месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.

Украинские теплоэлектростанции накопили запасы угля, которые составляют 2,497 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем с 2015 года, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Facebook.

"В этом году у нас не только рекордные запасы газа в хранилищах, но и рекордные запасы угля (с 2015 года). Сегодня мы вышли на уровень запаса 2 496,8 тыс. тонн угля, что на 35% больше прошлого года. Это знак, что мы пройдем зиму без особых проблем", - написал министр.

По его словам, такого количества хватает в среднем на 1 месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.

Как известно, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях в районах, подконтрольных сепаратистам.

Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet