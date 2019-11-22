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Украинские ТЭС накопили рекордные запасы угля

Комментариев: 1
Такого количества хватает в среднем на 1 месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.
Это рекордный показатель с 2015 года
Это рекордный показатель с 2015 года
АР
 
Украинские теплоэлектростанции накопили запасы угля, которые составляют 2,497 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем с 2015 года, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Facebook. 
 
"В этом году у нас не только рекордные запасы газа в хранилищах, но и рекордные запасы угля (с 2015 года). Сегодня мы вышли на уровень запаса 2 496,8 тыс. тонн угля, что на 35% больше прошлого года. Это знак, что мы пройдем зиму без особых проблем", - написал министр. 
 
По его словам, такого количества хватает в среднем на 1 месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.
 
Как известно, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях в районах, подконтрольных сепаратистам.
 
Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.
 
Напомним, СБУ заявила о блокировке нелегальной добычи угля на Донбассе.
 

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Теги: отопление, тэс, уголь, Минэнерго, Алексей Оржель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Allright_now    22.11.2019, 19:59
Оценка:  -1
Allright_now
Оно и заметно на улице -4 С а батареи в Киеве еле еле теплые
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