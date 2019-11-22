Суд оставил в силе приговоры экс-бойцам Торнадо

Решением апелляционной инстанции приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении осужденных оставили без изменений.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговоры бывшим бойцам роты МВД Торнадо. Об сообщается на сайте суда в пятницу, 22 ноября.

Сообщается, что суд рассматривал апелляционные жалобы на приговоры бывшим бойцам Николаю Цукуру, Никите Кусту, Роману Ивашу, Руслану Онищенко, Даниилу Ляшуку и другим.

Решением апелляционной инстанции приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении ряда осужденных оставили без изменений.

Напомним, в июне 2015 года были задержаны восемь бойцов Торнадо, в том числе командир Руслан Онищенко. Их обвиняли в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории Луганской и Донецкой областей.

В апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил восемь бывших бойцов роты Торнадо к длительным срокам лишения свободы. Еще четверо обвиняемые получили условные сроки.

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