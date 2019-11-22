Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд оставил в силе приговоры экс-бойцам Торнадо

Комментариев: 2
Решением апелляционной инстанции приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении осужденных оставили без изменений.
Восемь экс-бойцов Торнадо получили длительные сроки
Восемь экс-бойцов Торнадо получили длительные сроки
УНН

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговоры бывшим бойцам роты МВД Торнадо. Об сообщается на сайте суда в пятницу, 22 ноября.

Сообщается, что суд рассматривал апелляционные жалобы на приговоры бывшим бойцам Николаю Цукуру, Никите Кусту, Роману Ивашу, Руслану Онищенко, Даниилу Ляшуку и другим.

Решением апелляционной инстанции приговор Оболонского районного суда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении ряда осужденных оставили без изменений.

Напомним, в июне 2015 года были задержаны восемь бойцов Торнадо, в том числе командир Руслан Онищенко. Их обвиняли в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории Луганской и Донецкой областей.

В апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил восемь бывших бойцов роты Торнадо к длительным срокам лишения свободы. Еще четверо обвиняемые получили условные сроки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, торнадо, апелляция, Апелляционный суд г. Киева, Дело Торнадо, батальон Торнадо, батальйон Торнадо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    22.11.2019, 20:19
Оценка:  0
Антибес
Стадо"патриотов"в клетке!Прекрасное зрелище!Клянусь Пэрэмогой!)))))
PINKIPAU    22.11.2019, 20:27
Оценка:  -2
PINKIPAU
Тебя бы к ним в камеру. Там бы тебя сделали обиженым, сосал бы пиписьки у них, петушок)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь