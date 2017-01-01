Бойцов ВСУ обстреляли в населенном пункте – штаб

Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции и попал под удар ракеты Фагот. В ВСУ заявили, что "не ожидали такой подлости".

В Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военнослужащих получили контузию, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вечером в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что обстрел произошел накануне в четверг. Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы... Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такая мощное оружие, никто просто не ожидал", – прокомментировал инцидент военнослужащий ВСУ по имени Виктор.

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км и на такой дальности управлять боеприпасом очень трудно.

"Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова", – добавил военнослужащий.

В результате обстрела трое военнослужащих получили контузию. Среди них – одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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Также в штабе рассказали, что с начала нынешних суток, 22 ноября, на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Шумы, Новгородское, Причепиловка (два раза), Талаковка, Невельское и Тарамчук. Ранение получил один боец ВСУ. Еще один военнослужащий погиб в ДТП. В штабе не называют имя погибшего, но по всей видимости речь идет о старшем лейтенанте Богдане Шацком.

Напомним, за сутки 21 ноября на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов.

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