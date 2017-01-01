Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бойцов ВСУ обстреляли в населенном пункте – штаб

Комментариев: 0
Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции и попал под удар ракеты Фагот. В ВСУ заявили, что "не ожидали такой подлости".
Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину
Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину
Прес-центр штаба ООС / Facebook

В Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военнослужащих получили контузию, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вечером в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что обстрел произошел накануне в четверг. Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы... Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такая мощное оружие, никто просто не ожидал", – прокомментировал инцидент военнослужащий ВСУ по имени Виктор.

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км и на такой дальности управлять боеприпасом очень трудно.

"Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова", – добавил военнослужащий.

В результате обстрела трое военнослужащих получили контузию. Среди них – одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Cмотрите фотогалерею: Бойцов ВСУ обстреляли в населенном пункте – штаб

Также в штабе рассказали, что с начала нынешних суток, 22 ноября, на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Шумы, Новгородское, Причепиловка (два раза), Талаковка, Невельское и Тарамчук. Ранение получил один боец ВСУ. Еще один военнослужащий погиб в ДТП. В штабе не называют имя погибшего, но по всей видимости речь идет о старшем лейтенанте Богдане Шацком.

Напомним, за сутки 21 ноября на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ракета, фото, донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, пострадавшие, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь