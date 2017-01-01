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Гражданин ЕС хотел скрыть от таможни военные запчасти

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Стоимость оборудования, которое вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 тыс. грн.
Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины
R. Pilipey
 
В Ивано-Франковской области гражданин ЕС пытался вывезти в Европу товары военного назначения для бронетанковой техники, сообщает в пятницу, 22 ноября, пресс-центр СБУ.
 
"В пункте пропуска Шегини Львовской таможни оперативники СБ Украины обнаружили в автомобиле под управлением иностранца дизельный двигатель, который используется для комплектования боевых бронемашин. Ориентировочная стоимость оборудования, которое вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 тыс. грн", - сообщает пресс-центр СБУ Ивано-Франковской области на странице в Фейсбуке.
 
Правоохранители начали уголовное производство по факту совершения иностранцем преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1 ст.333, ч.3 и ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений.
 
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
 
Также недавно иностранец пытался вывезти из Украины 100 старинных монет.
 
Ранее на Харьковщине контрразведчики предупредили незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения.

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Теги: СБУ, контрабанда, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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