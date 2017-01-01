Чей «Корвалол»? 5 простых вопросов об интеллектуальной собственности в Украине, которые выявило дело популярного лекарственного бренда

Претензия «Дарницы» к компании «Здоровье» заключалась не в бренде «Цитрамон», а в копировании дизайна упаковки. Суд претензию удовлетворил и запретил «Цитрамон-Здоровье»

Между украинскими фармацевтическими компаниями «Фармак» и «Дарница» уже 15 лет идут судебные споры за советский лекарственный бренд «Корвалол». Судя по всему, дело затягивается и на 16-й год.

Популярные мятные капли призваны успокаивать нервы пациентов. Но на юридическую систему Украины они подействовали, как красная тряпка на быка, обнажив те вопросы, которые государству стоило бы решить еще на раннем этапе Независимости. Напомним вкратце суть дела.

Суды между «Фармаком» и «Дарницей» идут с 2004 года. «Фармак» называет себя изобретателем «Корвалола» и единственным производителем этого препарата в СССР., а потому хочет добиться отмены госрегистрации лекарственного средства «Корвалол-Дарница».

Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Но в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

«Корвалол» компаний «Дарница» и «Фармак» визуально спутать невозможно

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал «Дарнице» в удовлетворении иска. Но «Дарница» сочла решение суда необоснованным и намерена его обжаловать.

А вот вопросы, на которые вскоре предстоит ответить украинским судьям.

1. Почему можно присвоить себе достояние советского народа, да еще и искажать правду?

«Фармак» официально утверждает, что являлся единственным производителем «Корвалола» в СССР (предприятие тогда называлось Завод имени Ломоносова). При этом существуют документальные подтверждения того, что во времена СССР регистрационные удостоверения на производство «Корвалола» имели 70 предприятий в разных регионах Советского Союза. То есть имеет место предоставление суду заведомо ложной информации. К тому же, правовая система СССР не закрепляла торговые знаки за одним предприятием, а интеллектуальная собственность считалась достоянием народа. Поэтому называть себя правопреемником бренда «Фармак» никак не может.

2. Почему можно возобновить спор, выдумав новое прочтение торговой марки?

«Фармак» не одинок в своем желании присвоить советский бренд. Российские частные компании уже судились за пиво «Жигулевское», сырки «Дружба» и «Янтарь». Все подобные процессы заканчивались не в пользу монополистов. Но никому и в голову не пришло изменять предмет спора на «Янтарь Yantarium» и пытаться снова запретить сырки конкурентов. Почему это позволяют делать «Фармаку»? Тем более, по словам представителей «Дарницы», «Фармак» предоставил суду материалы, которые были на 80% скопированы из дела по знаку «Корвалол». Это явное нарушение, на которое суд не обратил внимание.

3. «Корвалол-Дарница» и «Корвалол Corvalolum» невозможно спутать. В чём тогда предмет спора?

Пресса уже неоднократно сравнивала «Корвалол» с «Кока-Кола». Этот прохладительный напиток невозможно спутать с конкурирующей «Пепси-Колой»: название четко указывает на производителя, а цвет и дизайн этикеток совершенно разные. С «Корвалолами» компаний «Фармак» и «Дарница» – абсолютно та же история. Почему же судьи не учитывают мировой опыт, который смотрит на них с полок каждого супермаркета?

4. Если «Корвалол Corvalolum» признают хорошо известным, можно ли на этом основании запретить «Корвалол-Дарница»?

Уже упомянутые торговые марки «Пепси-Кола» и «Кока-Кола» пересекаются лишь частично. То же самое можно сказать про «Альфа-Ромео», «Альфа-Банк» и огромное количество других брендов, содержащие название первой буквы греческого алфавита. О судебных процессах между упомянутыми компаниями не слышно.

«Дарница» не производит препарат «Корвалол Corvalolum Дарница». Торговая марка «Корвалол-Дарница» не содержит в себе обозначение «Корвалол Corvalolum». Получается, что спор между конкурентами не имеет смысла.

5. Если «Фармак» защитил ТМ «Корвалол» 15 странах, почему он не судится там?

«С 1991 года АО «Фармак» – единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и Средней Азии», – это цитата с официального сайта «Фармака». Однако «Корвалол» производят в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Кстати, о Беларуси: «Фармак» включает ее в список стран, где он защитил ТМ «Ковралол». Но лекарства под этим брендом производят две белорусские компании. «Фармак» с ними почему-то не судится.