Крушение танкера в Одессе: два моряка попали в больницу

После эвакуации состояние капитана Анатолий Слинько было самым плохим среди остальных членов экипажа.

Двое из трех моряков танкера Delfi, который сел на мель в Одессе, находятся в больнице. Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу, 22 ноября.

Так, в ходе заседания в Одесской ОГА стало известно, что в больнице находятся капитан корабля Анатолий Слинько. Ему врачи поставили диагноз "общее переохлаждение". Его состояние оценивается как средне-тяжелое. После эвакуации состояние капитана было самым плохим среди остальных членов экипажа, ему трудно было самостоятельно передвигаться.

Также в больнице находится старший механик Константин Михайленко. У него острый трахеобронхит.

В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло судно Delfiпод флагом Молдовы.В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа с перевернувшегося танкера.

Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты. Их концентрация в районе аварии превышает норму в 53 раза.

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