Днем троллейбус вышел на маршрут в исправном состоянии, утверждают в Львовэлектротрансе.

В результате пожара никто не пострадал Игорь Зинкевич / Facebook

Вечером в пятницу во Львове на улице Научной во время движения загорелся троллейбус маршрута №22. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Захид.net.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание тяговых двигателей. На момент прибытия спасателей троллейбус стоял на остановке.

"Никто из пассажиров не пострадал. На месте сейчас работают полиция и спасатели", – сообщил в комментарии представитель Львовэлектротранса Иван Бондарь.

По его словам, днем троллейбус вышел на маршрут в исправном состоянии. В то же время Бондарь отметил, что сейчас они не имеют данных о повреждении транспортного средства в результате пожара и этим займется следственная комиссия.

В свою очередь УНН со ссылкой на ГСЧС сообщает, что троллейбус сгорел полностью.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове на остановке сгорел троллейбус

Ранее сообщалось, что во Львове на ходу загорелся трамвай. Водителю удалось потушить пламя с помощью бутылки с водой.

Также стало известно, что в Киеве на остановке сгорел троллейбус маршрута №28.

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