Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове на остановке сгорел троллейбус

Комментариев: 0
Днем троллейбус вышел на маршрут в исправном состоянии, утверждают в Львовэлектротрансе.
В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
Игорь Зинкевич / Facebook

Вечером в пятницу во Львове на улице Научной во время движения загорелся троллейбус маршрута №22. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Захид.net.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание тяговых двигателей. На момент прибытия спасателей троллейбус стоял на остановке.

"Никто из пассажиров не пострадал. На месте сейчас работают полиция и спасатели", – сообщил в комментарии представитель Львовэлектротранса Иван Бондарь.

По его словам, днем троллейбус вышел на маршрут в исправном состоянии. В то же время Бондарь отметил, что сейчас они не имеют данных о повреждении транспортного средства в результате пожара и этим займется следственная комиссия.

В свою очередь УНН со ссылкой на ГСЧС сообщает, что троллейбус сгорел полностью.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове на остановке сгорел троллейбус

Ранее сообщалось, что во Львове на ходу загорелся трамвай. Водителю удалось потушить пламя с помощью бутылки с водой.

Также стало известно, что в Киеве на остановке сгорел троллейбус маршрута №28.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, транспорт, видео, фото, огонь, пожар, пожарные, троллейбус, общественный транспорт, остановки транспорта, троллейбусы, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь