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Шторм в Азовском море: с острова Бирючий эвакуировали 11 человек

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Из-за непогоды на Азовском побережье повысился уровень воды и остров оказался отрезанным от суши.
С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали людей
С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали людей
zp.dsns.gov.ua
 
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий в Запорожской области. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
 
Отмечается, что шторм в Азовском море привел к повышению уровня воды на Федотовой косе в поселке Кирилловка, в результате чего стров Бирючий оказался отрезанным от суши - песчаную дорогу затопило.
 
По данным ГСЧС, спасатели доставили на сушу с острова 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органы местной власти организовали их перевозку на автовокзал Кирилловки.
 
 
Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.
 
Ранее сообщалось, что в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось.

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Теги: Азовское море, шторм, эвакуация, остров, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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