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Одесский аэропорт возобновил работу

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Последствия аварии самолета авиакомпании Turkish Airlines ликвидировали. Аэропорт работает в штатном режиме.
Аэропорт Одесса работает в штатном режиме
Аэропорт Одесса работает в штатном режиме
facebook.com/odessa.aero

Аэропорт Одесса работает в штатном режиме и после дневного перерыва с 22.00 возобновил выполнение рейсов. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий инцидента с рейсом TK 467.
 
"Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянке", - указано в сообщении.
 
После дополнительной проверки взлетно-посадочной полосы было принято решение о возобновлении рейсов, подчеркнули в аэропорту.
 
Напомним, 22 ноября из-за аварии самолета Boeing авиакомпании Turkish Airlines работа одесского аэропорта была приостановлена
 
Из-за сильного ветра при посадке у лайнера сломалась стойка переднего шасси и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Теги: самолет, Одесса, аэропорт, авария
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Источник: korrespondent.net

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