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На месте аварии танкера ухудшается ситуация - СМИ

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Концентрация нефтепродуктов в воде в районе крушения судна Delfi в 90 раз превышает норму.
Экологическая ситуация в районе крушения танкера Delfi ухудшается
Экологическая ситуация в районе крушения танкера Delfi ухудшается
dumskaya.net

В Одесском заливе на месте аварии танкера Delfi содержание нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз. Об этом 22 ноября сообщило издание Думская со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.

Отмечается, что пробы были взяты в районе одесского пляжа Дельфин по состоянию на 18.00. Мониторинг места загразнения продолжается. 

Ранее уровень содержания нефтепродуктов в море возле места аварии превышал норму в 53 раза

Напомним, в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось. 

Крушение танкера в Одессе сняли с дрона

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Теги: экология, Одесса, фото, загрязнение воды, танкер, нефтепродукты
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Источник: korrespondent.net

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