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Под Киевом случились два ДТП, есть жертвы

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На трассе в селе Семиполки произошли две аварии с участием пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.
Под Киевом Opel сбил двух пешеходов
Под Киевом Opel сбил двух пешеходов
instagram.com/dtp.kiev.ua
 
На трассе Киев-Чернигов в селе Семиполки в ночь на 23 ноября случились два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
 
Во время первого инцидента, автомобиль Opel сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. Они погибли на месте аварии. 
 
Водитель и пассажир автомобиля пострадали, их срочно госпитализировали. Подробности происшествия устанавливает полиция.
 
 
 
Второе ДТП случилось недалеко от места трагедии. Автомобиль Kia в темноте сбил парня, перебегавшего дорогу в непредусмотренном месте.
 
Отмечается, что в результате удара с пострадавшего слетела обувь. Его в критическом состоянии доставили в больницу.
 
 

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Теги: Киев, ДТП, смерть, Пешеходы, видео, фото, авария, трасса
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Источник: korrespondent.net

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