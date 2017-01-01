Под Киевом случились два ДТП, есть жертвы

На трассе в селе Семиполки произошли две аварии с участием пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Под Киевом Opel сбил двух пешеходов instagram.com/dtp.kiev.ua

На трассе Киев-Чернигов в селе Семиполки в ночь на 23 ноября случились два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Во время первого инцидента, автомобиль Opel сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. Они погибли на месте аварии.

Водитель и пассажир автомобиля пострадали, их срочно госпитализировали. Подробности происшествия устанавливает полиция.

Второе ДТП случилось недалеко от места трагедии. Автомобиль Kia в темноте сбил парня, перебегавшего дорогу в непредусмотренном месте.

Отмечается, что в результате удара с пострадавшего слетела обувь. Его в критическом состоянии доставили в больницу.

На Харьковщине случились два смертельных ДТП

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина попал под колеса трех автомобилей и погиб.

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